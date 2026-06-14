Per Ange-Yoan Bonny è in arrivo un giorno speciale e indimenticabile: l'esordio al Mondiale. Oggi il giovane attaccante dell'Inter sfiderà l'Ecuador con la sua Costa d'Avorio a Filadelfia e proverà a trascinarla dal centro dell'attacco, come fatto in passato da Didier Drogba.

No alla Francia, sì alla Costa d'Avorio

Bonny ha debuttato con la Costa d’Avorio il 4 giugno scorso. Tra l'altro a Parigi contro la Francia, nazione che gli ha dato i natali e che tra il 2022 e il 2025 gli ha anche permesso di collezionare 17 partite con le giovanili tra Under 19 (con tanto di Europeo perso in semifinale), Under 20 e Under 21. "Nell’ultimo anno Bonny, ragazzo intelligente, ha capito che la pur ferrea autostima non gli avrebbe permesso di farsi largo in un attacco con Mbappé, Dembélé, Barcola e Doué, che tra l’altro ha un fratello che gioca con la Costa d’Avorio - spiega La Gazzetta dello Sport -. E così Bonny ha finito con l’accettare la corte del Paese dei suoi genitori, passando dai galletti agli Elefanti e guadagnandosi subito un Mondiale, dopo una manciata di minuti. Con la Francia è entrato al 67’, e oggi probabilmente partirà dalla panchina perché dovrebbe giocare Adingra, ex Brighton finito al Sunderland e poi al Monaco, ma Emerse Faé, allenatore degli ivoriani, sa che Bonny sarà il suo centravanti. L’ha convinto a cambiare nazionale perché spera di aver trovato il nuovo Drogba".