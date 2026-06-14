Tutto secondo pronostici per la Scozia che nella sua gara inaugurale al Mondiale 2026 batte Haiti, seppur di misura. Partita ovviamente gestita dagli scozzesi che passano subito in vantaggio con McGinn poco prima della mezz'ora. Haiti però cresce e sposta il baricentro in avanti conquistando anche un maggio possesso palla, che però non si traduce mai in grosse occasioni. Anzi sono gli scozzesi a sfiorare il raddoppio più volte ma il portiere avversario fa buona guardia. Il risultato finale sorride alla formazione britannica che inizia così il suo mondiale con 3 punti in classifica.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Dom 14 giugno 2026 alle 11:59
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.