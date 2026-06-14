L'ex attaccante dell'Inter Hernan Crespo ha pochi dubbi sul presente e sul futuro dell'attacco dell'Argentina. Intervistato da AS, l'ex centravanti della Selección e dell'Inter ha parlato del ballottaggio tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez, indicando una leggera preferenza personale ma senza ridimensionare il valore del capitano nerazzurro.

La rivalità tra Julian e Lautaro

“Julian e Lautaro sono due attaccanti di livello assoluto, con una qualità immensa. Il mio preferito in questo momento è Julián, ma questo non significa che Scaloni non possa puntare su Lautaro, che è un giocatore spettacolare”, ha spiegato Crespo.

L'ex bomber ha sottolineato come il commissario tecnico Lionel Scaloni possa contare su un reparto offensivo di altissimo livello, ribadendo la totale fiducia nelle sue scelte: “Sono convinto che saprà sempre prendere la decisione migliore per la squadra, come ha già dimostrato in passato”.

Crespo ha poi elogiato il momento attraversato dalla nazionale campione del mondo in carica, evidenziandone la maturità e la compattezza: “Vedo una squadra che ha raggiunto una piena maturità. È un gruppo unito, con tanta voglia di continuare a vincere e che gode del rispetto di tutto il mondo. Ancora una volta l'Argentina avrà una nazionale molto forte”.

Le favorite per il Mondiale dell'ex attaccante

Quanto alle favorite per la conquista del titolo iridato, l'ex attaccante non ha esitazioni e inserisce la Selección in un ristretto gruppo di pretendenti: “Argentina, Francia e Spagna. Credo che siano un passo avanti rispetto alle altre per identità di gioco e struttura collettiva”.

Secondo Crespo, proprio queste tre nazionali partono con qualcosa in più rispetto alla concorrenza grazie alla continuità del progetto tecnico e alla qualità espressa negli ultimi anni, pur senza escludere possibili sorprese nel corso del torneo.