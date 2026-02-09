Il rinnovo di Weston McKennie è in cima alla lista delle priorità della Juventus, come confermato dal diesse Marco Ottolini a Sportmediaset: "Finito il mercato, si affrontano anche i temi dei rinnovi ed è quello che stiamo facendo - le sue parole -. Intanto siamo molto contenti del prolungamento di Yildiz, riguardo McKennie stiamo procedendo con i colloqui. Quanto al mister, siamo contenti di ciò che sta facendo. Ci siederemo attorno a un tavolo nelle prossime settimane".