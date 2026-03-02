Weston McKennie e la Juventus hanno deciso di andare avanti insieme fino al 30 giugno 2030. Dopo sei anni in bianconero, dunque, si rinsalda il legame tra il club torinese e il centrocampista statunitense, che era stato accostato timidamente anche all'Inter nelle scorse settimane, proprio mentre erano in corso i colloqui per il rinnovo. "Sono molto felice di aver rinnovato il contratto e di passare più tempo con voi tifosi", il messaggio rilasciato ai canali ufficiali della società dall'ex Schalke dopo la firma.