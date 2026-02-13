Dayot Upamecano ha firmato un nuovo contratto con il Bayern Monaco, legandosi al club nel quale gioca dalla stagione 2021-22 fino al 30 giugno 2030. Il difensore era stato accostato, seppur timidamente, all'Inter negli scorsi mesi, proprio mentre stava discutendo il suo rinnovo con i bavaresi.

"Sono davvero felice di rimanere al Bayern e di continuare a giocare in questa squadra - ha dichiarato il francese ai canali ufficiali del club tedesco dopo la firma -. Siamo una grande squadra e abbiamo un grande allenatore; abbiamo grandi obiettivi insieme. Nella vita, è sempre una questione di mentalità. Do tutto per i miei compagni di squadra, in ogni allenamento, voglio mantenere la porta inviolata in ogni partita e voglio vincere più titoli possibili con il Bayern".