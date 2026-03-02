Si apre uno spiraglio nei discorsi tra la Juve e Dusan Vlahovic per la prosecuzione del rapporto oltre la naturale scadenza del contratto fissata al prossimo 30 giorno. Secondo quanto svelato da Sky Sport, la scorsa settimana è andato in scena un primo incontro durante il quale è emersa l'apertura da entrambe le parti a parlare più approfonditamente del rinnovo, con la promessa di riparlarsi a breve per capire se ci sono i margini per trovare un accordo economico.

L'attaccante serbo, accostato sia al Milan che all'Inter negli scorsi mesi, ha fatto sapere che la sua priorità è ascoltare la proposta dei bianconeri prima di qualsiasi altra. Confermando, dunque, di non avere preso impegni con altri club, contrariamente a quanto era emerso recentemente su alcuni media.