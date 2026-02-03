Ieri, nell'ultimo giorno di mercato, il Foggia ha ufficializzato l'acquisto di Christian Dimarco, ingaggiato a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dalla Pro Patria. Fratello dell'interista Federico, il classe 2002, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile nerazzurro, ha collezionato complessivamente 124 presenze in Serie C.

"Arrivo a Foggia con grande entusiasmo e tanta voglia di mettermi in gioco. Voglio lavorare duramente per giocarmi le mie chance e dare il massimo per questa maglia", le prime parole di Dimarco dopo la firma con il club pugliese. 

Mar 03 febbraio 2026
Autore: Mattia Zangari
