Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese, è soddisfatto del lavoro svolto tra campo e mercato in questa stagione. I friulani, noni in classifica dopo 23 giornate, hanno aggiunto due rinforzi alla rosa di Kosta Runjaić acquistando Juan Arizala e Branimir Mlacic, giocatore quest'ultimo seguito anche dall'Inter: "La squadra già ben fornita è stata allargata con altri due acquisti, due giovani di prospettiva, su cui potremo programmare il futuro", le parole del dirigente a Sky Sport. Prima di esaltare il percorso in campionato dei bianconeri, impreziosito da grandi vittorie contro alcune big: "Battere l'Inter a Milano e vincere in casa con Atalanta, Roma e Napoli genera consapevolezza", ha chiuso Collavino.