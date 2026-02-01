Dopo la lunga telenovela estiva con l'Inter e la permanenza all'Atalanta, Ademola Lookman sembra finalmente prossimo a lasciare l'Atalanta. Al momento l'attaccante nigeriano è virtualmente un giocatore dell'Atletico Madrid, con i colchoneros che hanno diramato un comunicato ufficiale per annunciare l'accordo totale con la Dea e con l'entourage del calciatore

"Atletico Madrid e Atalanta hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell’attaccante nigeriano Ademola Lookman, 28 anni. Il giocatore è già arrivato a Madrid", si legge.

"Il trasferimento è ancora soggetto al superamento delle visite mediche e alla firma definitiva del contratto", chiude il comunicato.