Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha commentato il calciomercato invernale dei blaugrana ai microfoni de La Vanguardia, sottolineando l'importanza tattica dell'acquisto di Joao Cancelo, che un mese fa sembrava vicino al ritorno all'Inter: "Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Abbiamo preso un difensore versatile e riteniamo concluso il mercato".