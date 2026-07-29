L'Inter partirà nella serata di oggi alla volta di Hong Kong, dove il 1° agosto è in programma la sfida amichevole del 'Kai-Tak Stadium' contro il Manchester City, la prima del Summer Tour che proseguirà in Australia, a Perth, sede dei test con Milan e Juve (5 e 8 agosto).

Non sarà una prima volta per i milanesi nella città asiatica: al termine della stagione 1996-97, infatti, i nerazzurri si imposero 8-0 sul Sing Tao, squadra locale, con tre gol di Ganz e le reti di Zamorano, Kallon, Winter, Ince e Djorkaeff.