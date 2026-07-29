Un aggiornamento sulla situazione Romero all'Inter arriva da Sport Mediaset. Al momento la distanza è maggiore con l'entourage del giocatore che col club, visto che col Tottenham un'intesa di massima si è trovata. Romero però vorrebbe percepire a Milano lo stesso ingaggio preso a Londra, ovvero 6,5 milioni netti a stagione, cifra alla quale i nerazzurri difficilmente arriveranno, ecco perché la situazione al momento è in stand-by. L'Inter si è cautelata con Stones in difesa e un altro difensore si prenderà solo in caso di partenza di Pavard. La speranza è che col tempo le pretese scenderanno.

Ma al contempo il Cuti non arretra dai propri passi forte della richiesta anche del Barcellona, che invece lo accontenterebbe sull'ingaggio. Ma i blaugrana a loro volta dovrebbero prima cedere un difensore (probabilmente Ronald Araujo). Romero avrebbe espresso gradimento all'Inter, ma al momento non intende indietreggiare sulla richiesta di ingaggio e aspetta l'offerta del Barcellona, come riporta anche Sport.