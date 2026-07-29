Sarà domani, come noto, il giorno delle visite mediche di John Stones prima di mettere nero su bianco il suo accordo con l'Inter. Sport Mediaset conferma che l'ex Manchester City arriverà in mattinata per espletare il classico iter burocratica. Firmerà un contratto biennale. Stones, comunque, non raggiungerà la squadra in tournée: dopo la pratica, potrà ingatti godere di qualche altro giorno di vacanza.

Sezione: Focus / Data: Mer 29 luglio 2026 alle 22:47
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.