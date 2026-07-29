Chi vuole i 50 milioni di Oaktree? Nessuno, a quanto pare. Continua la ricerca di un club che incassi la cifra stanziata da un anno dal fondo americano per il mercato in entrata dell'Inter.

No Lookman, no Koné, no Palestra, no Spence, no Romero... E la collezione continua. Intanto Marotta e Ausilio si destreggiano in queste settimane caldissime, come di consueto, con oculatezza e pazienza. Ma che non si parli di Diouf come erede di Dumfries...