Ivan Cordoba vede un'Inter "ancora forte e decisa verso i propri obiettivi, come sempre". Parlando alla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore colombiano si è detto convinto che i nerazzurri saranno competitivi su tutti i fronti nella prossima stagione perché 'quando indossi quella maglia non scegli gli obiettivi, vai in campo per vincere tutte le partite, senza trascurare il campionato per pensare all'Europa'.

Nella logica del miglioramento della rosa, Cordoba promuove l'acquisto ormai imminente di John Stones, free agent di lusso dopo l'addio al Manchester City: "Un'occasione di mercato, avevo detto in tempi non sospetti che è uno dei difensori in circolazione che mi piacciono di più. Se poi arriva a condizioni vantaggiose, diventa un grande colpo. Un colpo alla Marotta".

Più complicata, a oggi, la pista che porta a Cristian Romero, un altro giocatore che alzerebbe il livello della retroguardia di Cristian Chivu, secondo Cordoba: "Sarebbe un bell'innesto. E' il giocatore giusto per rinforzare il reparto. Mi rivedo un po' in lui dal punto di vista della determinazione e del carattere, anche se Cuti è più "fisico" di me. Completerebbe l'organico".