"Io continuo a fidarmi di Giovanni Malagò perché abbiamo lavorato insieme per le Olimpiadi e conosco le sue capacità. La partenza è stata molto accidentata. Ora vedremo i risultati". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ai giornalisti che chiedevano un commento sul nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini. "Certamente bisogna puntare sul ritorno ai Mondiali, ma mi pare che ci sia da fare molto di più, cioè ricostruire un movimento che sia in grado di creare tanti giovani che ormai non abbiamo, quindi è un compito molto molto difficile. Il suggerimento non può che essere di mettere un po' le polemiche di lato e di cominciare a lavorare", ha aggiunto Sala.
Sezione: News / Data: Mer 29 luglio 2026 alle 20:50 / Fonte: Gazzetta.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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