Per Ivan Cordoba è Roberto Mancini è l'uomo giusto per rilanciare la Nazionale italiana, che è arrivata alla scelta del ct dopo giorni di completa confusione. "E' l'ultimo ad aver vinto con l'Italia, se non sbaglio. Ma se pensiamo che un allenatore possa risolvere tutti i problemi ci sbagliamo di grosso", il punto di vista espresso alla Gazzetta dello Sport dall'ex difensore dell'Inter, che proprio a Milano è stato allenato dal Mancio.

I problemi del nostro calcio, spiega il colombiano, sono ben più profondi, in primis culturali: "I ragazzini già nel Settore giovanile sono caricati di pressioni insopportabili da genitori, amici, procuratori. Occorre recuperare la spensieratezza, la voglia di divertirsi. E poi lanciarli, questi giovani. All'estero lo fanno. Non c'è un problema di numero di stranieri ma di scarso coraggio nel valorizzare i ragazzi italiani. Guardate Pio Esposito: a 21 anni lo definiamo un giovane. Ma i giocatori forti a 21 anni negli altri Paesi hanno già 100 presenze in prima squadra".