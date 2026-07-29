Glenn Micallef, commissario europeo, ha criticato la possibile scelta della FIFA di "Non è baseball. La Coppa del Mondo FIFA resta il più grande evento sportivo del pianeta, nonostante lo sfruttamento da parte della FIFA di ogni opportunità commerciale. Ma ora basta. La commercializzazione sfrenata del calcio è diventata dannosa. Minaccia gli stessi elementi che hanno reso questo sport il più popolare al mondo. Queste proposte sollevano importanti questioni in materia di diritto della concorrenza. Nell'ambito delle competenze conferite dai trattati, la Commissione Europea esaminerà la proposta con la massima attenzione".