Al Corriere della Sera Andrea Ranocchia, ex calciatore anche dell'Inter, ha parlato dell'ingaggio di Mancini e Ranieri in Nazionale, rispettivamente come Ct e Dt: entrambi li ha avuti come allenatori. "Due nomi importanti anche a livello internazionale - ha detto -. Mancio poi è molto bravo nella gestione del gruppo, qualità molto importante in una Nazionale, non a caso ha già vinto. La 'fuga' in Arabia? Non credi conti, alla fine contano solo i risultati. Anche se credo che Conte potesse essere la scelta migliore alla fine".

Sul caso Pirlo-Leonardo-Maldini: "Un macello, non abbiamo fatto una bellissima figura a livello internazionale. Certo bisogna capire da dentro cosa sia realmente successo ma è una situazione gestita malissimo. Conosco bene Leonardo, ragazzo intelligente e preparato, lui e Maldini erano perfetti per questo ruolo. Ranieri è un professionista di qualità ma abbiamo comunque perso un'occasione. Il mio consiglio? Al di là dei settori giovanili dei club professionistici, fossi nella federazione andrei a individuare quei 30-40 club dilettantistici che lavorano bene sui giovani e li sosterrei economicamente. Sai quanti talenti si perdono per strada per mancanza di mezzi e visibilità? E' spesso da queste realtà che possiamo pescare i talenti di domani".