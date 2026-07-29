Il futuro di Cristian Romero è ancora tutto da scrivere. Il difensore del Tottenham dovrebbe lasciare gli Spurs in questa sessione estiva di calciomercato. Non sarà facile però accontentare le richieste del club inglese, che chiede circa 40 milioni per il cartellino. Matteo Moretto spiega che il difensore argentino dà priorità alla Liga spagnola: Barcellona e Atletico sono interessate. Ma il club blaugrana, almeno per il momento, valuta operazioni in altre zone del campo e dovrebbe prima cedere un difensore per eventualmente andare su Romero. Il Barcellona sarebbe anche disposto ad accontentare il calciatore sul piano dell'ingaggio mentre l'Inter non avrebbe intenzione di spingersi troppo oltre.
L'Inter, secondo Moretto, sarebbe vicina a ritirarsi dalla corsa, considerando anche le richieste d'ingaggio di Romero, che superano i 7 milioni a stagione.
Niccolò Anfosso
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