Un nuovo player entra nel mercato delle collaborazioni tra brand e sport: è l’alleanza tra CAPITALADV ed EMERGE, agenzia specializzata nella gestione e valorizzazione degli atleti. L’obiettivo è costruire una piattaforma strutturata per ideare, sviluppare e commercializzare progetti di sponsorship e campagne di visibilità, intercettando la crescente richiesta di connessioni autentiche tra brand e talento sportivo.

Un nuovo modello tra contenuto, visibilità e strategia

La partnership nasce in un momento in cui lo sport – e in particolare il calcio – è sempre più centrale nelle strategie dei brand, non solo come leva di visibilità ma come spazio culturale e narrativo. CAPITALADV porta in dote competenze strategiche e creative maturate nei settori Sport and Entertainment, Food&Baverage, Lifestyle e Luxury, mentre EMERGE contribuisce con un approccio integrato alla gestione degli atleti, che va oltre il campo per abbracciare comunicazione, immagine e sviluppo di carriera.

Un portfolio di primo livello

La collaborazione si fonda su un network di atleti già rilevante a livello internazionale. Nel portfolio EMERGE figurano già nomi di primo piano del calcio europeo come Lautaro Martinez, Rafael Leao, Mike Maignan, Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers, Pierre Kalulu, Riccardo Orsolini e Tijjani Reijnders, protagonisti dentro e fuori dal campo e sempre più centrali anche nel dialogo con i brand.

“Questa partnership nasce da una visione chiara: oggi i brand non cercano più solo visibilità, ma connessioni autentiche e coerenti – commenta Massimo Giudici, General Manager di CapitalAdv –. Diventa quindi fondamentale costruire relazioni credibili, capaci di generare fiducia nel tempo”.

“EMERGE è nata per accompagnare gli atleti in ogni fase della loro crescita, dentro e fuori dal campo - aggiunge Andrea Aracne, Founder di EMERGE -. La collaborazione con CAPITALADV ci permette di amplificare questo percorso, creando opportunità concrete e strutturate, superando la logica della semplice visibilità per costruire narrazioni coerenti e durature, capaci di valorizzare tanto i brand quanto gli atleti”.

“Con CAPITALADV vogliamo dare vita a progetti che lascino un segno reale, superando i confini della comunicazione tradizionale – afferma Daniele Guggino, Amministratore Delegato di CapitalAdv –. Lavoriamo con talenti che sanno incarnare i valori dei brand e trasformarli in esperienze capaci di durare nel tempo.”