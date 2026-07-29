È tutto pronto per la partenza dell'Inter alla volta di Hong Kong, prima tappa dell'Internazionale Summer Tour, che vedrà i nerazzurri protagonisti di tre amichevoli di prestigio in vista dell'inizio della nuova stagione. Nel corso della tournée, i Campioni d'Italia si troveranno di fronte al Manchester City sabato 1 agosto a Hong Kong, poi la squadra volerà a Perth per affrontare il Milan mercoledì 5 agosto e la Juventus sabato 8 agosto. Fuori Yanis Massolin e Kristjan Asllani, dentro Hakan Calhanoglu, Petar Sucic e Yoan Bonny. Inizialmente inserito nella lista diramata dall'Inter, non ci sarà invece Ebenezer Akinsanmiro ormai prossimo al passaggio al Monza.

Questa la lista dei nerazzurri convocati:

Portieri: Josep Martinez, Ivan Provedel, Raffaele Di Gennaro, Matteo Farronato.

Difensori: Alessandro Bastoni, Yann Bisseck, Benjamin Pavard, Carlos Augusto, Federico Dimarco, Yvan Maye, Leonardo Bovio, Mattia Marello.

Centrocampisti: Luis Henrique, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu, Petar Sucic, Andy Diouf, Davide Frattesi, Aleksandar Stankovic, Luka Topalovic.

Attaccanti: Francesco Pio Esposito, Ange-Yoan Bonny Kouadio, Matteo Lavelli, Mattia Mosconi, Jamal Iddrissou.

INTERNAZIONALE SUMMER TOUR, IL PROGRAMMA

Sabato 1 agosto, ore 13:30 CEST (19:30 ora locale): Manchester City-Inter, Kai-Tak Stadium (Hong Kong)

Mercoledì 5 agosto, ore 13:00 CEST (19:00 ora locale): Milan-Inter, Optus Stadium (Perth)

Sabato 8 agosto, ore 13:00 CEST (19:00 ora locale): Juventus-Inter, Optus Stadium (Perth)