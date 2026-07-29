Cesar Tarrega, difensore del Valencia, è stato nella lista di alcuni club italiani ma non dell'Inter che dopo aver trovato l'intesa con John Stones ha altri obiettivi. Matteo Moretto ridimensiona le voci circolate nelle ultime ore, spiegando che il club nerazzurro non si è mai fatto vivo con il Valencia per presentare offerte né l'Inter risulta davvero interessata al giocatore, che secondo quanto riferito in Spagna ieri pomeriggio ha avuto solo un semplice contatto con l'entourage per valutare un'eventuale disponibilità.