"Entusiasmo e intensità". Clarisse Le Bihan, neo attaccante dell'Inter Women, parla la stessa lingua del suo allenatore, David Sassarini, riferendosi al lavoro che le nerazzurre stanno svolgendo in ritiro in preparazione della prossima stagione: "C'è tanto entusiasmo da parte di tutte, da parte mia, perché sto scoprendo la squadra e lo staff, e quindi direi che le sensazioni sono molto, molto positive - ha detto la francese a Inter TV -. C'è tanta voglia di far bene, di capire i principi del mister, e di lavorare forte".

Quali sono gli aspetti sui quali vi state concentrando maggiormente?

"C'è una grande parte di tattica, poi lavoriamo tanto sull'intensità, con la palla e senza palla. Lavoriamo forte".

Il ritiro è anche l'occasione per fare gruppo, per rafforzare lo spirito di squadra

"Penso siano molto, molto importanti questi momenti perché permettono di conoscerci anche fuori dal campo, di creare empatia e questo ci aiuta anche sul campo a vincere. Sono delle piccole cose che alla fine fanno differenza".

C'è un aspetto del tuo gioco sul quale stai lavorando con particolare attenzione durante la preparazione?

"Direi l'intensità, sì, sicuramente, perché voglio sempre migliorarmi. Lo staff mi ha dato qualche obiettivo, tipo cambiare un po' di ruolo, quindi sto provando ad adattarmi bene".

A livello personale quali sono gli obiettivi?

"Prima di tutto vorrei integrarmi bene alla squadra, aiutandola a fare grandi cose. Mi concentro più sugli obiettivi collettivi, spero vinceremo qualcosa, quello è l'obiettivo principale, e io farò del mio meglio per aiutare la squadra".