Sarà una giornata importante quella di domani per il futuro di Sebastiano Esposito a Cagliari. Come evidenzia Sky Sport, l'agente dell'attaccante, Mario Giuffredi, incontrerà il presidente rossoblù Tommaso Giulini per confrontarsi sul mancato adeguamento del contratto. Il direttore sportivo del club, Pietro Accardi, aveva parlato così ieri sera: "C'è stato un cinema mediatico di cui non siamo assolutamente contenti. Sappiamo benissimo che oggi, qualsiasi notizia può essere amplificata visti i social e la strumentalizzazione connessa".