Dopo l'annuncio di avere dato mandato a un Procuratore disciplinare ed etico di indagare su potenziali violazioni del codice disciplinare FIFA, la Commissione Disciplinare del massimo organismo calcistico mondiale ha deciso di aprire un'indagine ufficiale nei confronti della Nazionale argentina "per potenziali violazioni dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) (utilizzo di un evento sportivo per manifestazioni di natura non sportiva), dell'articolo 14, paragrafo 5 (condotta scorretta della squadra), dell'articolo 15 (discriminazione e insulti razzisti) e dell'articolo 17 (ordine e sicurezza durante le partite) del Codice Disciplinare Fifa, in relazione a cori e gesti discriminatori, ritardi nell'inizio delle partite, mancato rispetto dei protocolli di gara e di sicurezza, esposizione di messaggi inappropriati da parte della squadra e degli spettatori, nonché lancio di oggetti da parte di questi ultimi, in occasione di diverse partite della Nazionale argentina alla Coppa del Mondo Fifa 2026".

Cinque i giocatori nel mirino della FIFA

Nel mirino ci sono in particolare i giocatori Nahuel Molina (due episodi: uno consumato e uno tentato) e Leandro Paredes (tre episodi) oltre al dirigente Roberto Ayala (un episodio). Sono stati inoltre avviati procedimenti disciplinari – per potenziali violazioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del Codice Disciplinare FIFA (condotta antisportiva) – nei confronti dei calciatori argentini Nahuel Molina (un episodio) e Thiago Almada (un episodio) e del calciatore spagnolo Pablo Martín Páez Gavira 'Gavi' (un episodio). "In conformità con il Codice Disciplinare Fifa, ai soggetti interessati è stata data l'opportunità di esporre la propria posizione; successivamente, la Commissione Disciplinare della FIFA emetterà una decisione a tempo debito". Il rischio per i giocatori è una lunga squalifica, in particolare per l'ex centrocampista della Roma, mentre l'Afa rischia una multa pesante.