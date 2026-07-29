Il presidente della Figc Giovanni Malagò, intervenendo oggi all'audizione in VII Commissione, rispondendo alle domande dei senatori ha parlato anche di Nazionale: "Abbiamo chiari i nostri obiettivi, vediamo se riusciremo a raggiungerli" ha detto. Sul tema delle infrastrutture: "Magari ci fosse un piano Marshall, lo dicevo già da presidente Coni". Infine sul tema degli agenti: "Sappiamo cosa pensa l'opinione pubblica a riguardo, individuate un equo compenso a livello legislativo, rispettando dei player indispensabili e mettendo un tetto".