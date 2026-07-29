Il Corriere dello Sport 'fa parlare' due grandi allenatori per esaltare le qualità e il carisma di John Stones, promesso sposo dell'Inter che domani sarà a Milano per celebrare il matrimonio con i nerazzurri. "Ha più personalità rispetto a tutti noi messi insieme", disse Pep Guardiola quasi dieci anni fa difendendo il difensore inglese dopo i primi errori commessi nella sua esperienza al Manchester City.

Qualità che, anni dopo, gli ha riconosciuto anche Thomas Tuchel, ct dell'Inghilterra: "Credo tanto in lui, è un grande giocatore ed è un vincente. Inoltre, sa sempre adattarsi tatticamente", le parole del tedesco a sottolineare anche la duttilità del giocatore. Stones, ricorda il quotidiano romano, è partito titolare nel match d'esordio del Mondiale contro la Croazia, per poi restare in panchina nelle successive tre sfide. Al rientro dal 1' nel sedicesimo di finale contro il Messico, e nelle successive sfide a eliminazione diretta, Stones ha fornito prestazioni convincenti ripagando la fiducia del suo allenatore.