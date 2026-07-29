Secondo La Repubblica, l'Inter potrebbe mettere a segno il colpo Romero ad agosto inoltrato, sfruttando il fattore tempo che renderebbe il suo ingaggio meno pesante dal punto di vista economico, data anche la necessità del Tottenham di cedere un giocatore separato in casa. Anche dopo essersi assicurati John Stones, che domani sarà a Milano per le visite mediche di rito, i nerazzurri hanno tenuto il Cuti in cima alla lista degli obiettivi per completare la ristrutturazione della difesa dopo gli addii di Stefan de Vrij, Matteo Darmian e Francesco Acerbi.

Un obiettivo sì, ma al momento irraggiungibile sotto il profilo dei soldi: gli Spurs chiedono 45 milioni di euro per l'argentino, il quale punta a guadagnare 6 milioni di euro a stagione come a Londra.