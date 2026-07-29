Yann Bisseck, difensore nerazzurro, ha rinnovato il contratto con l'Inter. Lo riferisce SportMediaset, spiegando che è atteso solo il comunicato ufficiale con il quale si annuncia il prolungamento del rapporto tra le parti, già definito tra l'altro da qualche giorno. Il nuovo accordo prevede la firma fino al 2031 con un ingaggio di 3 milioni di euro più bonus a stagione. Si tratta di una conferma importante per la difesa di Chivu che, con l'arrivo di Stones, si è rinforzata e non poco.