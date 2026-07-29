Non è una partita di tennis, è semplicemente Denzel Dumfries che imperversa sulla fascia destra quello che i tifosi del Real Madrid si godono comodamente seduti sugli spalti mentre muovono la testa da destra a sinistra. Il Real Madrid ha usato questa allegoria per presentare anche sui propri social il nuovo acquisto del club, l'esterno neerlandese giunto dall'Inter.