Non è una partita di tennis, è semplicemente Denzel Dumfries che imperversa sulla fascia destra quello che i tifosi del Real Madrid si godono comodamente seduti sugli spalti mentre muovono la testa da destra a sinistra. Il Real Madrid ha usato questa allegoria per presentare anche sui propri social il nuovo acquisto del club, l'esterno neerlandese giunto dall'Inter.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 29 luglio 2026 alle 21:05
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.