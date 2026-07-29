Si è parlato molto del futuro di Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari. In queste ore hanno chiarito tutto Giulini, Accardi e ora anche il tecnico dei sardi, Fabio Pisacane, che ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Lui sa che gli voglio bene. Tutto quello che appartiene ai contratti riguarda la società e il suo agente. Esposito sa che per vestire questa maglia, e l'ha fatto anche lo scorso anno, ci vuole rispetto, convinzione e grandissimo senso di appartenenza, caratteristiche che lui fino ad oggi ha messo dentro. Io mi concentro su quello che mi dice il campo e cerco di parlare meno, ché in questo momento sicuramente aiuta”.

Ancora Pisacane: "Lui non è mai venuto a bussare alla mia porta per dirmi di voler andare via, perché nel momento in cui lo dovesse fare, troverebbe serenamente la porta aperta. Ripeto, chi rimane a Cagliari deve essere convinto, anche perché si veste una maglia gloriosa. A oggi posso solo ringraziarlo perché mi ha dato tanto, mi sta dando tanto e sono convinto che possiamo fare ancora grandi cose insieme”, si legge su TuttoCagliari.net.