Non è da escludere un 'Mister X', con o senza tesoretto, per la fascia destra dell'Inter. E' quanto scrive il Corriere dello Sport, parlando dei progetti di mercato dei nerazzurri relativamente alla sostituzione di Denzel Dumfries.

Piero Ausilio non ha ancora individuato il profilo giusto dopo aver visto sfumare, per motivi diversi, gli affari Palestra e Khalaili. L'idea che portava a Djed Spence è stata accantonata presto perché - si legge sul quotidiano romano - non sarebbe saggio spendere oltre 30 milioni di euro per un giocatore che non ha esattamente le caratteristiche ricercate dalla dirigenza. Quanto agli nomi circolati, tutti hanno qualcosa che non convince: Guela Douè costa troppo e lo Strasburgo fa muro, Read è considerato ancora acerbo, Belghali poco strutturato. Dan Ndoye, vecchio pallino nerazzurro, al momento non è un obiettivo, così come Ivan Perisic, la cui suggestione di un ritorno a Milano è stata spenta recentemtne proprio dal diesse.