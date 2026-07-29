Un piano strutturato di investimenti per sostenere la crescita del club e rafforzarne la competitività nel lungo periodo: FC Internazionale Milano prosegue nel percorso di sviluppo delle proprie infrastrutture sportive, con interventi che coinvolgono in particolare i centri di allenamento, con l’obiettivo di creare ambienti sempre più moderni, funzionali e orientati alla performance (la nostra anticipazione).

L’ingente investimento stanziato dalla società - una cifra di circa 100 milioni di euro - comprende un insieme articolato di progetti già avviati o in fase di realizzazione, destinati a incidere in modo significativo sull’evoluzione delle strutture del club

All’interno di questo piano, un ruolo centrale è rappresentato dall’Inter Training Center in memoria di Angelo Moratti, ad Appiano Gentile, al centro di un importante intervento di sviluppo e ampliamento, che porterà la struttura ad accogliere anche la squadra U23. Un’evoluzione che ridefinisce il centro come un ecosistema integrato, pensato per accompagnare ogni fase del percorso sportivo, dalla formazione alla massima espressione della performance.

Il progetto prevede un’estensione della superficie complessiva, che passerà dagli attuali 80.000 a circa 90.000 metri quadrati, insieme a un potenziamento delle infrastrutture sportive, con l’incremento dei campi da gioco da quattro a cinque e la realizzazione di un’area dedicata ai portieri.

Parallelamente, l’area tecnica sarà ampliata in modo significativo, passando da 4.500 a 7.500 metri quadrati, con nuovi spazi dedicati alla preparazione, al recupero dagli infortuni e alla gestione della performance. In questo contesto si inserisce la realizzazione di nuovi poli funzionali dedicati alle diverse anime sportive del Club. Il nuovo edificio della Prima Squadra, la “Power House”, sarà concepito come un hub ad alte prestazioni, con spazi dedicati a giocatori e staff per circa 800 metri quadrati, affiancati da un’area recovery e da un’area medica da 200 metri quadrati ciascuna.

Accanto a questo, la nuova area dedicata all’Under 23 – la “Future House” – rappresenterà un passaggio chiave nello sviluppo del talento: un ambiente strutturato che includerà un campo dedicato, una tribuna coperta da 150 posti e un insieme di facilities per giocatori e staff per circa 600 metri quadrati, oltre a una palestra da 200 metri quadrati e a una hospitality lounge da 150 metri quadrati. Il centro sportivo sarà pronto ad accogliere la squadra U23 a partire dalla stagione 27/28.

Il piano di sviluppo prevede inoltre la realizzazione di una nuova area fitness all’aperto, di una media area con sala conferenze da 80 posti e spazi dedicati alla produzione di contenuti, nuove aree hospitality e una portineria di ingresso completamente rinnovata, pensata per migliorare l’accessibilità e l’organizzazione degli spazi.

Il progetto include inoltre lo sviluppo dell'Innovation Hub, il dipartimento nato all'inizio della scorsa stagione per supportare tutte le squadre del Club attraverso la combinazione di dati, video e competenze specialistiche applicate alla performance tecnico-tattica, fisica e mentale. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla salute e al recupero dei giocatori, con il rafforzamento, all'interno dell'area medica, di una struttura dedicata ai processi di return to play, nell'ambito di un approccio sempre più integrato nella gestione della performance dei nostri atleti.

“Gli investimenti infrastrutturali sono il simbolo dello sguardo rivolto al futuro per un Club come l’Inter che deve sempre puntare all’eccellenza. Anche la proprietà Oaktree ha da subito riconosciuto l’importanza e la necessità di dotare le squadre di centri sportivi all’avanguardia che permettano ai nostri talenti di svilupparsi al meglio e sotto tutti i punti di vista", ha spiegato Giuseppe Marotta, Presidente e CEO dell'Inter.

Il percorso di crescita infrastrutturale del Club coinvolge anche il Centro di Interello, punto di riferimento per il Settore Giovanile e Femminile. Nel corso dell’ultima stagione sono stati completati il nuovo edificio dedicato alla Prima Squadra Women e la ristrutturazione degli spazi uffici, mentre nei prossimi mesi è prevista la realizzazione di una nuova tribuna coperta, a ulteriore supporto dello sviluppo dell’attività sportiva.

"Con questo piano, FC Internazionale Milano conferma il proprio impegno nel dotarsi di infrastrutture all’avanguardia, in grado di sostenere le ambizioni sportive del Club e di valorizzare, ogni giorno, il lavoro di tutte le sue componenti", il messaggio in calce nella nota ufficiale pubblicata dall'Inter.