Un piano strutturato di investimenti per sostenere la crescita del club e rafforzarne la competitività nel lungo periodo: FC Internazionale Milano prosegue nel percorso di sviluppo delle proprie infrastrutture sportive, con interventi che coinvolgono in particolare i centri di allenamento, con l’obiettivo di creare ambienti sempre più moderni, funzionali e orientati alla performance (la nostra anticipazione).
L’ingente investimento stanziato dalla società - una cifra di circa 100 milioni di euro - comprende un insieme articolato di progetti già avviati o in fase di realizzazione, destinati a incidere in modo significativo sull’evoluzione delle strutture del club
All’interno di questo piano, un ruolo centrale è rappresentato dall’Inter Training Center in memoria di Angelo Moratti, ad Appiano Gentile, al centro di un importante intervento di sviluppo e ampliamento, che porterà la struttura ad accogliere anche la squadra U23. Un’evoluzione che ridefinisce il centro come un ecosistema integrato, pensato per accompagnare ogni fase del percorso sportivo, dalla formazione alla massima espressione della performance.
Il progetto prevede un’estensione della superficie complessiva, che passerà dagli attuali 80.000 a circa 90.000 metri quadrati, insieme a un potenziamento delle infrastrutture sportive, con l’incremento dei campi da gioco da quattro a cinque e la realizzazione di un’area dedicata ai portieri.
Parallelamente, l’area tecnica sarà ampliata in modo significativo, passando da 4.500 a 7.500 metri quadrati, con nuovi spazi dedicati alla preparazione, al recupero dagli infortuni e alla gestione della performance. In questo contesto si inserisce la realizzazione di nuovi poli funzionali dedicati alle diverse anime sportive del Club. Il nuovo edificio della Prima Squadra, la “Power House”, sarà concepito come un hub ad alte prestazioni, con spazi dedicati a giocatori e staff per circa 800 metri quadrati, affiancati da un’area recovery e da un’area medica da 200 metri quadrati ciascuna.
Accanto a questo, la nuova area dedicata all’Under 23 – la “Future House” – rappresenterà un passaggio chiave nello sviluppo del talento: un ambiente strutturato che includerà un campo dedicato, una tribuna coperta da 150 posti e un insieme di facilities per giocatori e staff per circa 600 metri quadrati, oltre a una palestra da 200 metri quadrati e a una hospitality lounge da 150 metri quadrati. Il centro sportivo sarà pronto ad accogliere la squadra U23 a partire dalla stagione 27/28.
Il piano di sviluppo prevede inoltre la realizzazione di una nuova area fitness all’aperto, di una media area con sala conferenze da 80 posti e spazi dedicati alla produzione di contenuti, nuove aree hospitality e una portineria di ingresso completamente rinnovata, pensata per migliorare l’accessibilità e l’organizzazione degli spazi.
Il progetto include inoltre lo sviluppo dell'Innovation Hub, il dipartimento nato all'inizio della scorsa stagione per supportare tutte le squadre del Club attraverso la combinazione di dati, video e competenze specialistiche applicate alla performance tecnico-tattica, fisica e mentale. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla salute e al recupero dei giocatori, con il rafforzamento, all'interno dell'area medica, di una struttura dedicata ai processi di return to play, nell'ambito di un approccio sempre più integrato nella gestione della performance dei nostri atleti.
“Gli investimenti infrastrutturali sono il simbolo dello sguardo rivolto al futuro per un Club come l’Inter che deve sempre puntare all’eccellenza. Anche la proprietà Oaktree ha da subito riconosciuto l’importanza e la necessità di dotare le squadre di centri sportivi all’avanguardia che permettano ai nostri talenti di svilupparsi al meglio e sotto tutti i punti di vista", ha spiegato Giuseppe Marotta, Presidente e CEO dell'Inter.
Il percorso di crescita infrastrutturale del Club coinvolge anche il Centro di Interello, punto di riferimento per il Settore Giovanile e Femminile. Nel corso dell’ultima stagione sono stati completati il nuovo edificio dedicato alla Prima Squadra Women e la ristrutturazione degli spazi uffici, mentre nei prossimi mesi è prevista la realizzazione di una nuova tribuna coperta, a ulteriore supporto dello sviluppo dell’attività sportiva.
"Con questo piano, FC Internazionale Milano conferma il proprio impegno nel dotarsi di infrastrutture all’avanguardia, in grado di sostenere le ambizioni sportive del Club e di valorizzare, ogni giorno, il lavoro di tutte le sue componenti", il messaggio in calce nella nota ufficiale pubblicata dall'Inter.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 13:48 Ronaldo: "I ricordi che mi legano all'Inter sono i più importanti della mia vita"
- 13:34 La FA: "All'oscuro dell'ultimo piano della FIFA, siamo preoccupati"
- 13:20 Lega Pro, ufficializzati i gironi: Inter U23 novità del girone C
- 13:06 Si avvicina il Fantacalcio 2026/27: preparati con Fantalgoritmo
- 12:52 Malagò: "Abbiamo chiari i nostri obiettivi, vediamo se li raggiungeremo"
- 12:44 Stankovic: "Mio figlio merita di indossare la '5' dell'Inter. Se mi supererà? Non lo so, ma..."
- 12:24 GdS - La nuova Italia di Mancini: Barella punto fermo, rischia Dimarco
- 12:09 Via al piano di sviluppo delle infrastrutture sportive, Marotta: "Puntiamo all'eccellenza"
- 12:00 videoMERCATO INTER: in principio era LOOKMAN. Nessuno vuole questi 50 MILIONI?
- 11:48 Dzeko resta in Germania: rinnovo di un altro anno con lo Schalke 04
- 11:34 Sponsorship, nasce l'alleanza CapitalAdv-Emerge: nel portfolio anche Lautaro Martinez
- 11:20 La UEFA contro l'ultimo piano della FIFA: nazionali pronte a boicottare i Mondiali
- 11:06 Zoff: "Nazionale, impossibile far peggio di così. E a cosa serve il dt?"
- 10:52 Ranocchia: "Mancini bravo nella gestione del gruppo, Ranieri professionista"
- 10:38 Repubblica - Nazionale a Mancini: cosa ha detto Marotta in Consiglio Federale
- 10:24 Cordoba: "Nazionale, Mancini scelta giusta. Esposito? A 21 anni lo definiamo giovane"
- 10:10 Inter-Romero, il fattore tempo potrebbe rendere possibile l'affare
- 09:55 TS - Stasera la partenza per Hong Kong: riecco Calha, Sucic e Bonny
- 09:40 TS - Inter-Stones, le cifre dell'affare. Con Pavard via arriva un profilo low cost?
- 09:25 Preziosi: "Romero, la Juve commise un errore. Inter? Vale eccome 40 mln di euro"
- 09:10 CdS - Stones andrà gestito. In caso di addio di Pavard, un altro difensore di livello
- 08:50 CdS - Quando Guardiola difese Stones: "Ha più personalità di tutti noi messi insieme"
- 08:45 GdS - Stones dopo Akanji: l'Inter accoglie un altro vincente dal City
- 08:35 Cordoba: "Stones colpo alla Marotta. Romero? Mi rivedo in lui, sarebbe un bell'innesto"
- 08:30 CdS - Ora la tournée: due assenti e un possibile rientro. A Bari test il 14/8
- 08:25 CdS - Fascia destra, non è da escludere un 'Mister X' per il post-Dumfries
- 08:15 CdS - Inter, Romero e Jones? Difficile immaginare non arrivi un colpaccio
- 00:00 Quella falla sulla destra va comunque coperta
- 23:52 Retroscena Stones: c'erano anche Arsenal e Chelsea. Lui ha scelto l'Inter
- 23:38 Diouf a destra e la duttilità delle pedine: la ricetta di Chivu parte dal ritiro tedesco
- 23:30 Cagliari, il DS Accardi: "Seba Esposito? Concentrato sul campo, crediamo in lui"
- 23:24 La mamma di Mancini: "Contenta del suo ritorno in Italia, è una persona seria"
- 23:10 Como, Fabregas: "Difficoltà con la lista UEFA. Su Nico Paz..."
- 22:55 Giornale di Sicilia - Affare Kamaté, manca il sì del calciatore
- 22:40 Como su Icardi? L'agente dell'argentino: "Valutiamo l'opzione migliore"
- 22:25 Italia, 48 ore folli. Pirlo, Maldini, Leonardo e gli ultimi sviluppi
- 22:10 Compagnoni consiglia l'Inter: "A destra Spence miglior soluzione"
- 21:55 Milan, Amorim: "Leao? Gestione non troppo complicata. Gli parlerò"
- 21:40 Domani la composizione dei gironi di Serie C: l'Inter U23 attende
- 21:25 GdS - Leader in campo e fuori: Stones-Akanji, feeling antico
- 21:10 Lotta Scudetto, l'analisi di Cagni: "Inter e Napoli le squadre più forti"
- 20:50 Fatto Stones, Romero escluso? No, è una pista aperta. Mercato in evoluzione
- 20:36 Frattesi e Pavard, il mercato può evolversi: la situazione di entrambi
- 20:21 L'Equipe - Lunga fila per il difensore Nathan Zeze: c'è anche l'Inter
- 20:05 Nazionale, domani la conferenza stampa di Mancini e Ranieri
- 19:50 Condò: "Esposito deve arrivare al Mondiale con 60 presenze in Nazionale"
- 19:35 Due ulteriori modifiche IFAB per il 2026-27: arriva l'ok del Consiglio Federale
- 19:20 SI - Inter, Romero solo dopo le cessioni. Resta in piedi l'opzione Jones
- 19:04 Romano conferma: "Inter, giovedì le visite mediche di Stones"
- 18:50 Dossier stadi Euro 2032, Malagò: "Importante il confronto con Abodi"
- 18:35 Giulini: "Esposito il giocatore del Cagliari più vicino a una convocazione in Nazionale"
- 18:21 SM - Inter-Stones, conto alla rovescia: giocatore atteso a Milano giovedì
- 18:07 L'ag. Riso: "Volevo portare via Mancini dalla Roma, aveva offerte importanti"
- 17:53 La UEFA tuona: "Nessuno di noi è proprietario del calcio. Non spetta alla FIFA venderlo"
- 17:38 Simonelli: "Nazionale, ore non semplici. Appoggiamo le scelte di Malagò"
- 17:24 FIFA, in vendita quota di minoranza di una società commerciale
- 17:10 Damiani: "Mercato fiacco, le società sembrano avere poche idee"
- 16:55 Soncin negli USA per seguire da vicino le azzurre d’America: "Cruciale"
- 16:41 Bookies - Frattesi, quote rasoterra per la cessione. Per Bastoni e Zielinski...
- 16:27 Guarin ospite speciale in sede: "Auguro all'Inter una bella stagione"
- 16:13 Dumfries: "Un onore essere al Real, Mourinho mi ha accolto benissimo"
- 15:58 Riso: "Frattesi, situazione in divenire. Rinnovo C. Augusto? Se ne parlerà a breve"
- 15:44 Dumfries, primo allenamento sotto gli occhi di Mou: "Real vuol dire vincere titoli"
- 15:30 Inter Women, Sassarini: "Il gruppo ha grande entusiasmo e voglia"
- 15:16 StageUp: l'Inter è la squadra che genera il maggior valore per gli sponsor
- 15:02 Nazionale, Malagò annuncia: "Mancini ct e Ranieri presidente del Club Italia"
- 14:48 Völler attacca la Nazionale argentina: "Non ha niente a che fare col calcio"
- 14:34 Zanetti: "Inter unica italiana a fare il Triplete, qualcosa di straordinario"
- 14:20 UEFA, minor ricorso al VAR e maggiore autorità all'arbitro
- 14:05 Nuovo stadio, no di ATM allo spostamento del capolinea del tram 16