E' difficile che il mercato dell'Inter si chiuda senza un vero colpaccio. E' quanto si legge stamattina sul Corriere dello Sport, in un articolo in cui si fanno i conti in tasca al club nerazzurro in un'estate in cui si è capito che Oaktree è pronta a dare l'ok per una spesa importante. L'ingaggio di John Stones, a parametro zero, non esclude definitivamente l'arrivo di Cristian Romero, una pista che però potrebbe riaccendersi solo in caso di cessione di Benjamin Pavard, per il quale momento non sono mai arrivate offerte concrete in sede. In più, si aggiunge sul quotidiano romano, gli Spurs e il difensore argentino devono abbassare le loro pretese economiche. Magari nella seconda metà di agosto, quando Piero Ausilio conta di arrivare con le risorse giuste in mano per i saldi.

A proposito di prezzi fuori portata, il Liverpool per Curtis Jones continua a chiedere una quarantina di milioni di euro. Troppi per l'Inter, anche in considerazione del fatto che il giocatore, che ha già dato preferenza ai nerazzurri, andrà in scadenza nel 2027. L'opzione che porta all'inglese, attivata già lo scorso gennaio, resta in piedi ma anche qui, come per Romero, servirà lavorare sulle uscite: se Andy Diouf è ormai da considerare un esterno, la dirigenza di Viale della Liberazione dovrà piazzare i vari Frattesi, Asllani e Akinsanmiro. A quel punto ci sarebbe lo spazio per un nuovo volto in mezzo.