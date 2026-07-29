Il Sassuolo e l'Hellas Verona sono al lavoro per definire la trattativa che porterà Kieron Bowie in neroverde. Come riporta Gianlucadimarzio.com, l'attaccante scozzese si trasferirà in Emilia per 10.5 milioni di euro; nell'operazione entra anche Samuele Mulattieri, l'attaccante di scuola Inter reduce dalla promozione in Liga col Deportivo La Coruna nella scorsa stagione, che si unirà ai gialloblu per 4.5 milioni. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 29 luglio 2026 alle 22:01
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.