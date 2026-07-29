L'Inter partirà stasera alla volta di Hong Kong, dove il 1° agosto è in programma il match amichevole di lusso contro il Manchester City, il primo dei tre impegni della tournée estiva che vedrà la squadra di Cristian Chivu affrontare successivamente, a Perth, in Australia, Milan (il 5 agosto) e Juventus (l'8 agosto). Da capire, scrive Tuttosport, se gli infortunati Massolin e Asllani resteranno a Milano; quel che è sicuro è che Calhanoglu, Sucic e Bonny. si aggregheranno al gruppo che ha lavorato nel ritiro in Germania.