L'Inter partirà stasera alla volta di Hong Kong, dove il 1° agosto è in programma il match amichevole di lusso contro il Manchester City, il primo dei tre impegni della tournée estiva che vedrà la squadra di Cristian Chivu affrontare successivamente, a Perth, in Australia, Milan (il 5 agosto) e Juventus (l'8 agosto). Da capire, scrive Tuttosport, se gli infortunati Massolin e Asllani resteranno a Milano; quel che è sicuro è che Calhanoglu, Sucic e Bonny.  si aggregheranno al gruppo che ha lavorato nel ritiro in Germania. 

Sezione: Rassegna / Data: Mer 29 luglio 2026 alle 09:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.