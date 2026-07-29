Il Manchester City ha annunciato la lista dei 28 convocati per la tournée asiatica, che vedrà la formazione di Enzo Maresca affrontare l'Inter a Hong Kong sabato 1° agosto. Come previsto, giocatori di spicco come Erling Haaland, Rodri e Ryan Cherki, che hanno contribuito al raggiungimento dei quarti di finale dei Mondiali da parte delle rispettive nazionali, non saranno presenti. Mancheranno anche il difensore portoghese Ruben Dias e i centrocampisti Elliot Anderson e Nico O'Reilly.

Questo l'elenco dei 28 giocatori presenti:

Portieri:

Gianluigi Donnarumma, Marcus Bettinelli, Max Chabot, Jack Wint.

Difensori:

Rico Lewis, Matty Henderson-Hall, Max Alleyne, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis, Stephen Mfuni, Josko Gvardiol, Kaden Braithwaite, Rayan Ait-Nouri.

Centrocampisti:

Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Tijjani Reijnders, Xavier Parker, Floyd Samba, Jaden Heskey, Divine Mukasa, Ryan McAidoo, Claudio Echeverri, Phil Foden.

Attaccanti:

Antoine Semenyo, Savinho, Mahamadou Sangare, Divin Mubama, Jeremy Monga.