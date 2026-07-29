La Pergolettese, attraverso una nota, ha annunciato una serie di amichevoli, tra cui quella contro l'Inter U23: "La prima uscita sarà per Sabato 1° agosto con la Giana Erminio (a porte chiuse); la seconda Giovedì 6 agosto con il Club Milano (serie D) e la terza Domenica 9 agosto con l’Inter U23. Tutte le gare si disputeranno al c.s. Bertolotti con inizio alle ore 18:00 con ingresso libero (tranne quella con la Giana Erminio)".