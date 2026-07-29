Nonostante le dichiarazioni pubbliche di Ezio Maria Simonelli, il quale ha fatto sapere che la Lega Serie A appoggia il presidente della FIGC Giovanni Malagò nella scelta di Roberto Mancini come ct e di Claudio Ranieri nel ruolo di dt, l'edizione odierna de La Repubblica oggi svela un retroscena rispetto alla posizione dei club del massimo campionato italiano esplicitata ieri nel Consiglio Federale da Giuseppe Marotta: "Nessuno discute Mancini ma discutiamo il metodo", le parole che avrebbe pronunciato Beppe Marotta. Un segnale per far capire che la Lega Calcio si sarebbe aspettata un maggior coinvolgimento in una decisione così importante. Non è un mistero, aggiunge sempre Repubblica, che i club puntassero su Antonio Conte come selezionatore.