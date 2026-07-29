Sarà lo Stadio Adriatico di Pescara il teatro della sfida tra Italia e Polonia, in programma il 5 ottobre e destinata a essere determinante per il destino degli Azzurrini nelle qualificazioni all'Europeo Under 21 del 2027. La nazionale guidata da Silvio Baldini arriva agli ultimi due impegni del girone al secondo posto, con tre punti di ritardo proprio dai polacchi, attuali capolisti.

La partita del cinque ottobre a Pescara contro la Polonia

Prima del confronto diretto, l'Italia sarà impegnata il 1° ottobre in trasferta contro l'Armenia, ultima della classe, con l'obiettivo di arrivare all'appuntamento di Pescara nelle migliori condizioni possibili. Il match dell'Adriatico potrebbe infatti decidere il primato del gruppo e il conseguente accesso diretto alla fase finale in programma tra Albania e Serbia nel 2027. Il regolamento premia infatti le vincitrici dei gironi e la migliore seconda classificata, mentre le altre seconde dovranno affrontare gli spareggi. Per Baldini si tratterà di un ritorno speciale in una città alla quale è particolarmente legato. Pescara rappresenta infatti l'ultima esperienza del tecnico alla guida di un club prima dell'approdo sulla panchina della Nazionale Under 21. Quella del 5 ottobre sarà inoltre l'ottava presenza della selezione azzurra all'Adriatico.