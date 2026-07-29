La Branchini e Associati, agenzia che fa capo a Giovanni Branchini e che gestisce la procura del difensore dell'Inter Yann Bisseck, commenta l'annuncio del rinnovo fino al 2031 del tedesco con il club nerazzurro sul proprio profilo ufficiale Instagram congratulandosi col giocatore: "Siamo lieti di comunicare che Yann Bisseck ha rinnovato il proprio contratto con l'Inter. Ildifensore tedesco proseguirà così il suo percorso in nerazzurro, confermando il forte legame con il Club e la volontà di continuare a crescere e raggiungere nuovi importanti traguardi insieme".
Sezione: Focus / Data: Mer 29 luglio 2026 alle 18:18
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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