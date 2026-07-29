A 74 anni, Claudio Ranieri è pronto per una nuova avventura: sarà lui, infatti, il nuovo direttore tecnico della Nazionale. E nel corso della conferenza stampa di presentazione, l'ex allenatore della Roma esprime tutta la sua gioia: "Sono molto felice, vorrei riportare l'amore nei tifosi della Nazionale. Vorrei far vedere ai bambini la nostra Italia ai Mondiali. Bisogna capire come far uscire tanti giocatori: il salto dall'Under 21 è quello più difficile. Per me questa scelta è il coronamento di una carriera. Ero al mare quando il presidente mi ha chiamato e non ho avuto dubbi nell'accettare".

Ranieri ha poi proseguito parlando del no al rinnovo con la Roma: "Io quando scelgo col cuore sbaglio sempre, ma non mi pento mai. Con il contratto che avevo con la Roma, non potevo assolutamente fare l'allenatore della Nazionale, ci sarebbero stati tantissimi problemi. Mia moglie stavolta è contenta, almeno le ho evitato un trasloco. Consigli per Mancini? Ho allenato fino a un paio di anni fa. Quando vuole, sono a sua completa disposizione".