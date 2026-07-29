Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato della tournée australiana alla quale i rossoneri parteciperanno, sfidando anche l'Inter: "Siamo felici di essere qua, vogliosi di portare il calcio a tutti i tifosi del Milan in Australia che spero si possano divertire e darci una mano nel preparare la stagione. Spero si divertano soprattutto nel derby di Milano, che è sempre una cosa speciale". Ancora Gabbia: "Siamo molto felici di essere qua, siamo contenti e abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile. Ancora una volta abbiamo avuto il piacere di percepire questa magia che c'è in Australia. Si vede che qua hanno attenzione e voglia di vivere il calcio". Le parole riprese da TMW.