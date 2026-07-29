Non poteva mancare il messaggio di Ronaldo il Fenomeno per 'MM23', il libro interattivo che racchiude tutta la carriera di Marco Materazzi. "Un libro che non si presenta come una semplice autobiografia, ma come un vero e proprio viaggio emozionale dentro una carriera straordinaria, raccontata attraverso ciò che ne ha custodito l’anima profonda: oggetti, cimeli, maglie, trofei e ricordi", spiega Matrix.

"I ricordi con la maglia dell'Inter sono quelli più importanti della mia vita. Marco è un grande, spero che la nostra amicizia duri per sempre", il messaggio di Ronie pubblicato sul profilo dell'ex difensore nerazzurro.