Non poteva mancare il messaggio di Ronaldo il Fenomeno per 'MM23', il libro interattivo che racchiude tutta la carriera di Marco Materazzi. "Un libro che non si presenta come una semplice autobiografia, ma come un vero e proprio viaggio emozionale dentro una carriera straordinaria, raccontata attraverso ciò che ne ha custodito l’anima profonda: oggetti, cimeli, maglie, trofei e ricordi", spiega Matrix.

"I ricordi con la maglia dell'Inter sono quelli più importanti della mia vita. Marco è un grande, spero che la nostra amicizia duri per sempre", il messaggio di Ronie pubblicato sul profilo dell'ex difensore nerazzurro. 

Sezione: Focus / Data: Mer 29 luglio 2026 alle 13:48
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.