È il giorno della conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri come nuovi commissario tecnico e direttore tecnico della Nazionale. Ma nel corso del confronto con la stampa prende la parola anche il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che viene interpellato sulla questione dei giovani calciatori incappando in una piccola gaffe: "Alcuni giocatori non giocano nelle prime 6-7 squadre italiane, ma questo paradossalmente può non voler dire niente. Magari nel contesto di quella stagione uno come Marco Palestra passa dal Cagliari, anche se di proprietà dell'Atalanta, all'Inter perché ha fatto bene...".

Corretto dai giornalisti presenti che gli hanno ricordato come l'ex giocatore rossoblu abbia poi deciso di prendere la strada per Londra, Malagò ha corretto il tiro: "Ok, doveva andare all'Inter ma poi è andato al Chelsea". Malagò ha poi svelato un aneddot sulla scelta di Roberto Mancini e Claudio Ranieri: “Mi ha mandato un messaggio Gigio Donnarumma. E mi ha scritto: 'pres esattamente quello che io e la squadra volevamo. Grazie'. Questa è la verità".