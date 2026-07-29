Prima di esprimersi compiutamente sull'argomento, la Football Association si riserva di capire meglio i dettagli del progetto della FIFA di vendere quote di minoranza a investitori esterni delle sue principali competizioni attraverso una nuova società commerciale

"Eravamo completamente all'oscuro di questa proposta e non disponiamo di dettagli sostanziali, inclusi il contenuto effettivo della proposta e le condizioni ad essa associate - si legge in una nota ufficiale diramata dalla FA -. Sulla base delle informazioni limitate a nostra disposizione, siamo profondamente preoccupati per la mancanza di un processo e di una governance adeguati per arrivare a questo punto, nonché per la sostanza e i principi apparentemente implicati. Quando la proposta verrà condivisa in modo completo e trasparente, come promesso ora dalla FIFA, esprimeremo chiaramente il nostro punto di vista e forniremo ulteriori commenti".