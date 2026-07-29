Dopo aver sostenuto un allenamento pomeridiano e cenato alla Pinetina, l'Inter quest'oggi partirà attorno alle 22 per la tournée che andrà in scena tra Hong Kong e l’Australia nei prossimi giorni. La squadra di Cristian Chivu atterrerà domani, attorno alle 17 locali, per poi scendere in campo per la seduta in loco nella giornata di venerdì, quando è prevista anche la conferenza della vigilia per inquadrare il test di lusso con il Manchester City.

Dopodiché, i nerazzurri voleranno in Australia, con arrivo previsto a Perth domenica mattina: lì andranno in scena altre due amichevoli (mercoledì 5 agosto derby con il Milan e sabato 8 alla stessa ora derby d'Italia con la Juve.

Salvo sorprese, per la tournée sono da considerare out per infortunio sia Asllani sia Massolin, mentre sarà arruolato Akinsanmiro); in Australia non è escluso che si aggreghi Manuel Akanji.

Il quadro della pre-season si completerà il 14 agosto, quando, a Bari, l'Inter sfiderà una tra Betis o l’Espanyol. Lo riporta il Corriere dello Sport.