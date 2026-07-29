Non è saltata definitivamente la trattativa che l'Inter ha aperto da qualche giorno col Tottenham per Cristian Romero. Le recenti evoluzioni di mercato, che hanno spinto i nerazzurri a puntare su Jonh Stones, che ha accettato la proposta di due anni a 4,5 milioni di euro ingaggio più bonus, con le commissioni destinate a intermediari e agenti che non supereranno i 3 milioni, non hanno bloccato le interlocuzioni di Piero Ausilio con gli agenti del difensore argentino.

Secondo Tuttosport, tuttavia, se dovesse liberarsi spazio in rosa in difesa, con la partenza di Benjamin Pavard per 12-15 milioni di euro, la dirigenza di Viale della Liberazione andrebbe "su un profilo low-cost, come l'Acerbi del 2022, ma più giovane", si legge. Magari, spiega sempre il quotidiano torinese, tenendo il budget da 40 milioni di euro, più gli incassi delle probabili cessioni di Frattesi, Asllani e Akinsanmiro, per l'esterno destro (non ancora individuato) e quel Curtis Jones che è il preferito di Cristian Chivu per il centrocampo. "Il costo? Il Liverpool chiede sempre 40 milioni, ora, ad agosto inoltrato...", spiega Tuttosport.